Superbike, Round Donington: Razgatlioglu domina ancora

GARA 2

Il turco vince sia la Superpole Race che Gara 2: secondo Bautista, che allunga in classifica generale su Rea

© Getty Images Donington si conferma dominio incontrastato di Toprak Razgatlioglu: il campione del Mondo in carica della Superbike, dopo il successo in Gara 1, si aggiudica sia la Superpole Race in mattinata che Gara 2 in sella alla sua Yamaha, anticipando Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati e leader della classifica generale chiude secondo davanti a Jonathan Rea, guadagnando altri punti nei confronti del britannico della Kawasaki.

Toprak Razgatlioglu corona il weekend perfetto a Donington: il turco della Yamaha vince sia la Superpole Race in mattinata che Gara 2, facendo tre su tre in Gran Bretagna e recuperando punti preziosi in classifica generale. Domenica positiva anche per Alvaro Bautista, che si riscatta dopo la caduta in Gara 1 e chiude secondo, tenendo alle spalle Jonathan Rea restando saldamente leader del Mondiale.

La prima parte di gara è un duello serratissimo tra Razgatlioglu e Rea, con il britannico che a lungo mette pressione al campione del Mondo in carica. Nella seconda metà, però, il turco accelera e si lascia alle spalle il pilota della Kawasaki, che perde contatto con la vetta. A quel punto, il vero duello è quello con Alvaro Bautista, che si prende la seconda posizione e guadagna punti preziosi in classifica generale. Adesso, lo spagnolo della Ducati è a quota 246, 17 in più di Rea, con Razgatlioglu a 203. Buon quarto posto in Gara 2 per Michael Rinaldi, che nei giri finali sogna anche la possibilità di riavvicinarsi al podio.

Vedi anche superbike Superbike: Razgatlioglu trionfa a Donington, caduta per Bautista