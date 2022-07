Superbike: Razgatlioglu trionfa a Donington, caduta per Bautista  

SUPERBIKE GARA 1

Successo in solitaria del turco della Yamaha, Rea chiude secondo e si porta a -16 dallo spagnolo leader della classifica

© Getty Images Il quinto appuntamento della Superbike 2022 si apre con la vittoria di Toprak Razgatlioglu a Donington. Sul circuito inglese il pilota della Yamaha si aggiudica gara-1 del round di Gran Bretagna, beffando così Jonathan Rea che aveva ottenuto la Superpole in precedenza con il record della pista. Il pilota della Kawasaki si riprende due posizioni, dopo essere scivolato al quarto posto, e si porta a -16 da Bautista, caduto ai -8. Terzo Lowes.

Al (quasi) giro di boa della stagione 2022 il Mondiale della Superbike è tutt’altro che chiuso. Anzi. La caduta del leader della classifica piloti, Alvaro Bautista, nel 16° giro e il contemporaneo secondo posto di Jonathan Rea riapre completamente i giochi, visto che ora i punti di distacco tra lo spagnolo e il britannico è solo di 16 punti. Il padrone di casa, partito primo dopo la Superpole della mattina (con tanto di record della pista in 1:26.08) chiude poi subito alle spalle del vincitore di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, Toprak Razgatlioglu.

Colpo di scena già nel giro di partenza: avvio col turbo per il turco della Yamaha, che si porta subito in testa e costringe Rea a scivolare al quarto posto dietro ad Alex Lowes e Bautista. Parte così la rimonta del padrone di casa, che prima sorpassa Lowes e poi fa scaturire un appassionante duello con lo spagnolo della Ducati nella lotta per la seconda posizione provvisoria, arpionata in seguito dall’inglese della Kawasaki nel corso del nono giro. La battaglia tra i due rende felice Razgatlioglu, che approfitta dei continui sorpassi e controsorpassi alle sue spalle per volare.

Nel frattempo, per l’appunto, il ducatista cade in curva 1 quando mancano 8 giri dalla fine ed è costretto a un pesantissimo zero in classifica. Toprak fa gara a sé e conquista a Donington il successo numero 20 in carriera. Sarà poi Lowes ad avere la meglio per l’ultimo gradino del podio, per la doppietta Kawasaki, contro Scott Redding (BMW). Quinto Axel Bassani, sesto Michael Ruben Rinaldi, settimo Garrett Gerloff, ottavo Iker Lecuona, nono Loris Baz e decimo Andrea Locatelli. Domani, andrà in scena gara-2 di questo gustosissimo quinto round stagionale.