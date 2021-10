Superbike, round Argentina: Razgatlioglu si prende gara-1 e allunga in vetta

DUELLO FINALE

Sono ora 29 i punti di vantaggio del turco su Rea, che taglia il traguardo in seconda posizione. Sul podio anche un ottimo Rinaldi

Sul circuito San Juan Villicum, Toprak Razgatlioglu si aggiudica gara-1 del round d’Argentina, penultimo atto del Mondiale Superbike 2021. Il pilota della Yamaha consolida la propria leadership ai danni di Jonathan Rea (Kawasaki), secondo sia in pista sia in classifica, ora a -29 dal turco. Terzo posto per Rinaldi. Scott Redding getta la possibilità di giocarsi il podio dopo avere perso il posteriore alla prima curva, sdraiandosi per terra.

Ottimo modo per festeggiare il proprio 25° compleanno: Toprak Razgatlioglu conquista la dodicesima vittoria stagionale in Superbike e scollina oltre quota 500 punti in classifica. Adesso sono esattamente 503: 29 in più rispetto a Jonathan Rea, che deve accontentarsi della seconda posizione sia per quanto riguarda gara-1 del round d’Argentina sia nella graduatoria dei piloti. Del resto, il pilota turco della Yamaha si dimostra completamente fuori categoria e va a prendersi il successo con oltre 5 secondi di vantaggio su quello della Kawasaki. Mentre è veramente super Michael Rinaldi (Ducati), che fa una gara paurosa dalla nona posizione, dimostrando un grandissimo passo. A tre gare dalla fine sembrerebbe difficile insidiare Razgatlioglu dalla leadership del Mondiale.

Benissimo anche Axel Bassani (Ducati), che sa sfruttare la partenza in prima fila, conquistando una quinta posizione di altissimo spessore. Andrea Locatelli (Yamaha) cala alla distanza arrivando ottavo. Ad impressionare è così Scott Redding (Ducati), che scivola in curva 1, riparte da ultimissimo, ricostruisce la propria gara e addirittura rimonta fino alla nona piazza. L’inglese sarà pericoloso nella gara-2 di domani, così come il nostro Rinaldi. Tra gli altri italiani, prova solida per Samuele Cavalieri (Ducati) che è arrivato in zona punti.