Una tempesta di sabbia spaventa il paddock della Superbike

I team della Superbike sono arrivati in Argentina per il penultimo round del Mondiale 2021 con non pochi problemi a causa dei documenti anti-Covid richiesti dalle autorità locali. Ma ad accoglierli hanno trovato anche una brutta sorpresa "meteorologica". Sopra il circuito di San Juan, infatti, si è presentata una tempesta di sabbia, che il leader del campionato, Toprak Razgatlioglu, ha provato a spazzare via con uno... scopettone. Scherzi a parte, il problema è che in questo modo la pista, sporcata dalla sabbia, risulterà particolarmente insidiosa, almeno nelle prime uscite.