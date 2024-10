Superbike: Razgatlioglu è campione del Mondo

L'altra grande festa è della Bmw: per la prima volta nella storia, un suo pilota vince il Mondiale. Il titolo costruttori, invece, è andato per la ventesima volta alla Ducati. In gara, terzo posto per Locatelli, che riesce ad anticipare Alex Lowes, male Petrucci e Bautista. La classifica parla di 41 punti di vantaggio quando, però, tra Superpole Race e gara-2, in programma domenica, se ne possono conquistare massimo 37. A Jerez può allora partire la festa di Razgatlioglu, che vinse nel 2021 con la Yamaha per poi chiudere secondo nel 2022 e nel 2023. Quella del 20 ottobre sarà dunque una passerella per il turco: la prima festa in pista per il nuovo campione del Mondo.