Superbike: Razgatlioglu beffa Bulega in gara-1 a Portimao

Dopo un duello pazzesco a suon di sorpassi e contro-sorpassi contro Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu torna a vincere una gara in Superbike nel primo appuntamento del secondo round stagionale di Portimao. Il Campione del Mondo interrompe la striscia di tre vittorie consecutive del ducatista, dopo il weekend magistrale all’esordio a Phillip Island. Subito colpi di scena nel corso del primo giro: Razgatlioglu, scattato dalla pole position, perde cinque posizioni allo start, con Bulega che parte alla grande e stacca davanti a tutti alla prima tornata. In curva 4 arriva invece la caduta di Bautista (contatto con Redding), in un weekend partito non benissimo con la nona posizione in qualifica. La rimonta di Razgatlioglu si consuma in pochi giri, con il turco che sorpassa Petrucci, Sam Lowes e Locatelli per mettersi in seconda posizione all’inseguimento di Bulega. Dal sesto giro in poi i due danno vita ad un grande duello, con sorpassi e contro-sorpassi per la leadership. Nelle retrovie escono di scena i due fratelli Lowes (entrambi per una caduta), con Petrucci che prova ad insidiare il terzo posto di Locatelli. Razgatlioglu e Bulega creano il vuoto alle loro spalle, con il ducatista che da dietro studia le mosse dell’alfiere Bmw per qualche tornata. A sette giri dalla fine Nicolò prende la scia in rettilineo e chiude il sorpasso in curva 1, con la scena che però si ripete a parti invertite tre tornate più tardi. Il duello dura di fatto fino alla fine, con Razgatlioglu che porta a casa il successo. Locatelli riesce a chiudere sul gradino più basso del podio, con Petrucci quarto e Vierge su Honda in quinta posizione. Da segnalare anche la rimonta di Andrea Iannone, settimo al traguardo dopo essere partito dalla sedicesima casella in griglia. Bulega resta leader del Mondiale Sbk (82 punti), con Razgatlioglu che però balza in seconda posizione (45 punti), poi Petrucci e Iannone (entrambi a quota 44).