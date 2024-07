Superbike: Razgatlıoğlu è imprendibile a Donington, dominio in gara-1

ROUND GB

Il turco scappa e vince, toccando anche i dieci secondi di vantaggio. Nuovo allungo nel Mondiale per il pilota Bmw, che festeggia omaggiando Valentino Rossi. Sul podio Lowes e Bautista

© italyphotopress Un uomo solo al comando per tutta la gara, capace di rendersi imprendibile sin dalle primissime battute. Toprak Razgatlıoğlu domina e distrugge la concorrenza nella gara-1 della Superbike sul circuito di Donington, scappando via a suon di giri veloci e gestendo solo nei passaggi finali. Il turco e la sua Bmw allungano nel Mondiale, col quinto successo consecutivo. Sul podio Alex Lowes e Alvaro Bautista, che risale dall'11a posizione.

Vedi anche superbike Infortunio in allenamento per Toprak Razgatlioglu: contusioni alla gamba per il leader della Superbike Non c'è storia a Donington, che assiste al dominio di Toprak Razgatlıoğlu sin dalla Superpole: il turco ottiene il nuovo record della pista (1.24.629) e rifila mezzo secondo a Bulega e alla concorrenza, dando un assaggio di ciò che accadrà in seguito. Sin dai primissimi giri della gara-1, infatti, Razgatlıoğlu è semplicemente imprendibile. Gli bastano tre passaggi per costruirsi un margine di 2"6, che si dilata fino a toccare i dieci secondi col passare dei giri: imbattibile il turco sulla sua Bmw, con un passo che raramente si discosta dall'1.26 basso. Alle sue spalle c'è un'altra gara, nella quale i suoi rivali combattono per le restanti posizioni del podio. Bulega inizialmente sembra il più in palla, formando un terzetto con Redding e Alex Lowes, ma nei giri finali la sua scelta sulle gomme si rivela errata. Il britannico della Kawasaki lo supera e Redding sta per fare lo stesso, ma alle sue spalle arriva un lanciatissimo Alvaro Bautista, che risulterà capace di risalire dall'11a posizione al podio.

Lo spagnolo e campione del mondo è in grande forma su questo tracciato e, dopo le difficoltà nelle libere, supera sia Redding (che poi si ritirerà per la rottura della sua Bmw) che Bulega. Impossibile raggiungere Alex Lowes, che si è costruito un margine di due secondi che rende intoccabile il suo secondo posto. Gli ultimi tre-quattro giri non regalano così particolari emozioni. Toprak Razgatlıoğlu veleggia in solitaria verso il quinto successo consecutivo nel Mondiale Sbk (che festeggia imitando la gag dei vigili ideata da Valentino Rossi al Mugello), precedendo sul podio Alex Lowes su Kawasaki e Alvaro Bautista su Ducati: quarto Bulega davanti alle Yamaha di Rea e Locatelli, nella top-10 anche Petrucci, Aegerter, van der Mark e Gardner. Chiude in 11a posizione, davanti ad Axel Bassani, Andrea Iannone (partito 19°): 15° e ultimo pilota a punti Michael Rinaldi. Razgatlıoğlu e la sua Bmw allungano nel Mondiale: ora il turco guida con 204 punti, precedendo Bulega e Bautista che sono appaiati a quota 171. Un margine di 33 punti che, vista la sua superiorità, potrà provare ad estendere domani nella Superpole Race e in gara-2.