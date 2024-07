Infortunio in allenamento per Toprak Razgatlioglu: contusioni alla gamba per il leader della Superbike 

MOTOMONDIALE

Il leader del campionato iridato sarà costretto a saltare i Bmw Days-show in programma dal 5 al 7 luglio prossimo confermando però la partecipazione al Gran Premio di Gran Bretagna

Razgatlioglu padrone a Misano

















































© italyphotopress 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nemmeno il tempo di confermare la partecipazione al Mondiale Superbike anche nel 2025 e proseguire così la propria avventura con BMW che per Toprack Razgatlioglu è arrivata una brutta notizia. Il leader della competizione iridata si è infortunato durante un allenamento riportando pesanti contusioni alla gamba destra. Un problema che lo costringerà a saltare i Bmw Days-show in programma a Garmisch-Partenkirchen dal 5 al 7 luglio prossimo, ma che non impedirà al turco di prendere parte al Gran Premio di Gran Bretagna in programma a Donington Park dal 12 al 14 luglio.

Vedi anche superbike Superbike, Razgatlıoğlu fa tre su tre a Misano: sua anche gara-2 Dietro all'assenza dell'evento della casa tedesca non vi sarebbe soltanto l'infortunio, ma anche una questione di mercato complice l'impossibilità di interrompere il biennale con BMW e fare il grande salto in MotoGP. Dopotutto nelle scorse settimane Razgatlioglu aveva confermato di essere in trattativa con tre grandi marchi del Motomondiale, lasciando presumere un passaggio di categoria già nel 2025, tuttavia lo stop è arrivato a ridosso del Gran Premio di Germania con le dovute smentite del manager Kenan Sofuoglu. Tutto sembra esser rimandato al 2026 quando il turco avrà ventinove anni e le possibilità di vederlo in sella a una moto ufficiale si riducono decisamente.