SUPERBIKE

Il ternano è senza rivali nel round italiano, mentre Bulega chiude terzo e si porta a 13 punti da Razgatlioglu. Secondo Bautista, ritirato Iannone

© IPA Tre su tre per Danilo Petrucci al Cremona Circuit. Dopo aver vinto sia gara-1, sia Superpole Race, il ternano del team Barni Ducati ha completato l'opera imponendosi anche nella gara-2 del round italiano del Mondiale Superbike. Petrux ha mandato in delirio il pubblico accorso sul tracciato lombardo (oltre 45mila spettatori nel weekend), firmando la sua tripletta con un'altra corsa impeccabile, condotta dalla prima all'ultima curva. L'ex MotoGP ha allungato fin dai primi giri e poi ha solo badato a controllare la concorrenza. Alla fine Alvaro Bautista ha strappato il secondo posto al compagno di squadra Nicolò Bulega, che era stato a lungo il primo degli inseguitori. Grazie ai 16 punti della terza piazza, il numero 11 della Ducati si è portato a 13 lunghezze dal leader della classifica piloti, Toprak Razgatlioglu.

Fine settimana da sogno, insomma, per Petrucci, ma anche per la Ducati che ha salutato Cremona con un tris di Panigale V4 R, tra clienti e ufficiali, sul podio. Il tracciato di San Martino del Lago ha esaltato ancora di più le doti della moto di Borgo Panigale, anche se solo Danilo ha saputo sfruttarle al massimo. Qualche rimpianto ce l'ha forse Bulega, che ha lasciato per strada quattro punti, ceduti a un Bautista che non ha fatto giochi di squadra, sentendosi ancora in corsa per il titolo nonostante nell'altra metà del box rosso siano decisamente più vicini a Razgatlioglu. Sta di fatto che se il turco non dovesse rientrare già nella prossima gara di Aragon, allora alla Ducati farebbero meglio a decidere a tavolino un piano d'azione per non perdere l'occasione di vincere un campionato che sembrava già perso.

Alle spalle delle bolognesi pigliatutto si è rivista la Bmw, portata ai piedi del podio da un ottimo Garrett Gerloff, che ha piegato Alex Lowes e la sua Kawasaki. Iker Lecuona (Honda) ha vinto la battaglia per la sesta piazza con Michael van der Mark (Bmw), mentre Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) e Tito Rabat (Kawasaki) hanno chiuso la Top 10. Tre punti "di consolazione" per Michael Ruben Rinaldi, tredicesimo al traguardo, mentre Alex Delbianco (Yamaha) non è riuscito per un soffio a chiudere tra i primi quindici e Niccolò Canepa (Yamaha) si è fermato in 19.a posizione.

Si è chiusa a sette giri dal termine, invece, la gara di Andrea Iannone, che è rientrato ai box dopo aver iniziato a perdere posizioni nonostante un ottimo avvio. Subito fuori gioco Axel Bassani (Kawasaki), caduto alla curva 7.