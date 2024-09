SUPERBIKE

Il ternano bissa il successo di gara-1, mentre Alex Lowes strappa il secondo posto a Iannone nell'ultimo giro. Quarto Bulega che si porta a -29 da Razgatlioglu

E' un Danilo Petrucci scatenato quello che stanno ammirando gli appassionati accorsi in gran numero al Cremona Circuit per il Mondiale Superbike. Dopo aver vinto gara-1, il pilota ternano del team Barni Ducati si è imposto da padrone anche nella Superpole Race. Petrux si è messo subito davanti al via dopo essere scattato dalla terza casella in griglia (scontata ieri la penalità di tre posizioni) e nessuno è più stato in grado di fermarlo. Ci ha provato per poche curva Andrea Iannone, ma ha ben presto dovuto arrendersi, preoccupandosi di difendersi prima da Nicolò Bulega e poi da uno scatenato Alex Lowes. Alla fine, però, l'ha spuntata il britannico della Kawasaki, che ha chiuso secondo davanti proprio a Iannone e Bulega. L'ufficiale Ducati non è partito benissimo e si è dovuto impegnare in una rimonta per guadagnare almeno 6 punti e portarsi a -29 dal leader della classifica Toprak Razgatlioglu, assente a questo round italiano delle derivate di serie.

E' stata una gara senza storia, almeno per quanto riguarda il successo. Petrucci sembra davvero imbattibile sul tracciato lombardo e l'impressione è che anche in gara-2 sarà durissima stargli davanti. Ci proveranno ancora Iannone e Bulega, con il secondo che correrà sempre con un occhio alla classifica. Il sorpasso per ora è aritmeticamente sfumato, ma fare altri punti in chiave titolo sarà per lui fondamentale.

La domenica si è aperta bene anche per Iker Lecuona, che ha portato al quinto posto una Honda apparsa decisamente più competitiva. Non è riuscito a ripetere la grande rimonta di ieri, invece, Alvaro Bautista, comunque ottimo sesto davanti ad Andrea Locatelli con la migliore della Yamaha, Xavi Vierge e Garrett Gerloff con la prima delle Bmw. A ridosso della Top 10 ha chiuso Alex Bassani, 11° con l'altra Kawasaki ufficiale. Decisamente più lontani Michael Ruben Rinaldi, Niccolò Canepa e Alex Delbianco, che proveranno a fare qualche punticino in gara-2.