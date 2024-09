Superbike: domenica perfetta per Bulega a Magny-Cours  

ROUND FRANCIA

Il romagnolo si prende sia la Superpole Race che gara-2, avvicinandosi in classifica a Razgatlioglu

© Getty Images Dopo la caduta in gara-1 e qualche problema fisico nella giornata di sabato, Nicolò Bulega domina la domenica di Superbike. Nel Round francese di Magny-Cours, infatti, il pilota romagnolo si impone sia nella Superpole Race che in gara-2, interrompendo la striscia di 14 successi di fila della Bmw e avvicinandosi in classifica generale a Razgatlioglu, che ora ha solo 55 punti di vantaggio. Il ducatista domina davanti a Petrucci e Gerloff.

Dal rammarico per lo 0 alla voce punti di gara-1 ad una domenica perfetta: Nicolò Bulega domina Superpole Race e gara-2 a Magny-Cours, ottenendo il massimo possibile per accorciare in distanza da Toprak Razgatlioglu. Un successo fondamentale per tanti motivi: innanzitutto, scende a 55 il distacco del romagnolo in classifica generale, con il turco sempre a 365 e l'italiano a 310. Poi la fine della striscia vincente della Bmw, che dopo 14 successi (13 di Razgatlioglu e quella di van der Mark in gara-1 in Francia) è costretta ad abdicare. Bulega conquista di forza la Superpole Race, trionfando in una lotta fino all'ultima curva con Alex Lowes, ma gara-2 è un dominio.

Il romagnolo parte davanti a tutti e senza mai perdere la testa della corsa si impone davanti a Petrucci, che fa tre podi su tre a Magny-Cours, mentre al terzo posto chiude Gerloff, che anticipa Lowes e van der Mark. Crollo verticale di Bassani che, in lotta per il podio, scivola fino all'undicesimo posto, alle spalle di Locatelli e davanti a Iannone. Adesso, un weekend di pausa per poi correre a Cremona, dove dovrebbe tornare Razgatlioglu pronto a difendere il +55 su Bulega che, alla fine, può dirsi soddisfatto del fine settimana in Francia. Oltre al leader della classifica, sono stati costretti a dare forfait Rea (out già dopo sabato) e Bautista, caduto nella Superpole Race.