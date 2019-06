Superbike, Davies "provoca" Melandri: "A Misano mettiti le lenti"

10/06/2019

Se in F1 tiene banco il caso Vettel-Hamilton, a Jerez il botta e risposta ha avuto per protagonisti Marco Melandri e Chaz Davies. Il gallese della Ducati ha accusato il suo ex compagno di team di averlo fatto cadere in gara-2 . Sulle stessa lunghezza d'onda è stata anche la direzione corsa, che ha deciso di penalizzare "Macio" di sei posizioni sulla griglia di partenza della Superpole Race di Misano. Dal canto suo, comunque, Davies ha rincarato la dose, con una frecciata lanciata al ravennate. "Metti le lenti agli occhiali a Misano", ha scritto in una stories su Instagram, facendo riferimento agli occhiali senza lenti indossati in diverse occasioni quest'anno dal pilota Yamaha.