Superbike, gara-2 Jerez: vince van der Mark, Bautista cade al secondo giro

09/06/2019

Il clamoroso colpo di scena avviene nel corso del secondo giro, quando Alvaro Bautista, che era come al solito al comando, cade commettendo il suo primo vero errore in tutta la stagione; Rea vola in testa con van der Mark e Melandri che non lo mollano. Quest’ultimo, però, centra in pieno Davies e rovina la gara di entrambi; il britannico della Ducati aveva appena effettuato il giro più veloce. La lotta per la vittoria si riduce a due soli piloti: van der Mark e Rea. Dietro di loro Razgatioglu, un po’ in difficoltà.



Nel frattempo Rinaldi, sfruttando le cadute davanti, si trova in sesta posizione alle spalle di Haslam e Sykes, che poi vengono superati alla grande dallo stesso campione europeo Superstock del 2017. Van der Mark vola, ottenendo più di un secondo su Rea. La caduta di Kiyonari al penultimo giro, che ha portato troppa ghiaia in pista, determina la bandiera rossa e quindi la conclusione leggermente anticipata della gara. Vince van der Mark; Rea recupera qualche punticino su Bautista, che conserva comunque 41 punti di vantaggio in classifica.



GARA-2 JEREZ, ORDINE D'ARRIVO



1. Michael van der Mark (Yamaha YZF R1),

2. Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR), +2"931

3. Toprak Razgatioglu (Kawasaki ZX-10RR), +8"201

4. Michael Rinaldi (Ducati Panigale V4 R), +13"483

5. Leon Haslam (Kawasaki ZX-10RR), +13"698

6. Sandro Cortese (Yamaha YZF R1), +14"339

7. Tom Sykes (BMW S1000 RR), +15"113

8. Jordi Torres (Kawasaki ZX-10RR), +16"070

9. Loris Baz (Yamaha YZF R1), +20"778

10. Thomas Bridewell (Ducati Panigale V4 R), +23"381