Ducati, prove di 8 Ore di Suzuka con il team Aviobike WRS nel Mondiale Endurance

"Saremo i primi, e per ora gli unici, a far correre la nuova Ducati V4 nel campionato EWC, una moto che rappresenta il punto più alto dell’evoluzione tecnologica della Casa di Borgo Panigale. Una nuova sfida, perfettamente in linea con la nostra filosofia aziendale: made in Italy, performance e affidabilità, tre concetti che identificano WRS. Questo progetto mi appassiona particolarmente, avendo conosciuto Giovanni e ascoltato tanti aneddoti ed esperienze vissute in anni di competizioni, ho capito che questi sono tutti pazzi. Quindi mi sono detto: è un’esperienza che dobbiamo vivere. Ci impegneremo per supportare il progetto con il massimo impegno. Ringrazio tutta la famiglia Ducati Corse per il supporto, cercheremo di regalare belle emozioni. Non vedo l’ora di essere a Le Mans davanti a centinaia di migliaia di spettatori e sono certo che con una moto performante, piloti di talento e un team di persone ricche di passione, possiamo essere fin da subito competitivi", ha detto Zavioli, ceo di WRS.