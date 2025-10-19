Superbike: Bulega si prende anche Gara-2 a Jerez, ma Razgatlioglu si laurea ancora campione del mondo

Due stagioni con BMW, due titoli. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha conquistato il titolo Superbike per la seconda stagione consecutiva, conquistando il terzo titolo assoluto dopo una dura lotta con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) a Jerez. Un inizio di stagione difficile ha lasciato "El Turco" in difficoltà, inseguito dalla stella Ducati, ma una serie di gare imbattute e secondi posti hanno permesso alla stella turca di concludere la sua esperienza nel WorldSBK con il titolo di tre volte campione del mondo. La lotta per il titolo ha preso una piega drammatica quando Bulega e Razgatlioglu si sono toccati alla curva 5 nel giro di apertura della Superpole Race di Jerez mandando il turco a terra e riducendo il vantaggio del numero 1 nel titolo a 22 punti prima di Gara 2. Nell'ultima gara della stagione, con tutti gli occhi puntati sulla lotta per il titolo, Razgatlioglu ha gestito la sua gara per finire terzo, conquistando il suo terzo campionato del mondo nella sua ultima gara prima di passare alla sua prossima sfida in MotoGP. A Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) non è bastato il secondo successo giornaliero dopo Gara-1. Secondo dietro Bulega lo spagnolo Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati).