Ad Aragon Bulega piega due volte Razgatlioglu e accorcia in classifica

Dopo aver incassato la sconfitta in volata in gara-1, Nicolò Bulega si è riscattato vincendo sia la Superpole Race sia la gara-2 del round di Aragon del Mondiale Superbike. Chiuse al fotofinish le prime due corse in Spagna, il pilota della Ducati si è imposto di forza nella prova conclusiva, precedendo il grande rivale Toprak Razgatlioglu. Terza l'altra Panigale di Alvaro Bautista. Ottimo quarto posto di Andrea Iannone, davanti a Rea, Alex Lowes, Locatelli, Petrucci, Bassani e Vierge. Adesso in classifica Razgatlioglu a 36 punti di vantaggio su Bulega, quando al termine della stagione mancano le prove di Estoril e Jerez.
Come detto, anche la Superpole Race, che ha aperto la domenica spagnola, è vissuta sul duello tra Razgatlioglu e Bulega e alla fine, con un sorpasso all'ultima curva, il ducatista è riuscito a precedere la Bmw numero 1. Bautista non è riuscito a inserirsi nella battaglia e ha chiuso terzo a un soffio dai due contendenti. Ai piedi del podio Iannone, quarto davanti ai gemelli Sam e Alex Lowes. Settimo Danilo Petrucci.
