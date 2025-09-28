Ad Aragon Bulega piega due volte Razgatlioglu e accorcia in classifica

Come detto, anche la Superpole Race, che ha aperto la domenica spagnola, è vissuta sul duello tra Razgatlioglu e Bulega e alla fine, con un sorpasso all'ultima curva, il ducatista è riuscito a precedere la Bmw numero 1. Bautista non è riuscito a inserirsi nella battaglia e ha chiuso terzo a un soffio dai due contendenti. Ai piedi del podio Iannone, quarto davanti ai gemelli Sam e Alex Lowes. Settimo Danilo Petrucci.