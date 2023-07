ROUND UK

Lo spagnolo della Ducati nemmeno questa volta lascia scampo a Razgatlioglu e Rea, ottimo quarto Petrucci

© Ufficio stampa Superbike Ennesimo trionfo per Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati ha vinto gara-1 sulla pista di Donington, a casa di uno dei suoi principali avversari. Quel Jonathan Rea che, dopo un avvio sprint, si è dovuto acconterntare del terzo posto con la sua Kawasaki alle spalle anche di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Grande gara di Danilo Petrucci, quarto con la Ducati del team Barni Racing davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki).

Sabato sfortunato per Michael Rinaldi. Il pilota italiano ha dovuto fare i conti con un inaspettato “blocco” della ruota posteriore, perdendo molte posizioni prima di riprendersi e chiudere 13° In classifica generale Bautista ha allungato a quota 323 punti, quasi cento in più di Razgatlioglu, secondo a 232. Locatelli è terzo con 161.

BAUTISTA: "UNA GRANDE VITTORIA"

“Sono veramente soddisfatto. E’ chiaro che questa sia una grande vittoria, ma la cosa che mi rende più felice è il feeling che sono riuscito ad avere con la moto. Mi sono divertito molto, prima nella bagarre e poi a guidare. E’ stato un bel sabato, siamo riusciti a prendere la vittoria su un circuito che storicamente non è stato favorevole a Ducati. Per questo ringrazio il team per il grande lavoro che ha fatto oggi dopo un venerdì condizionato dal meteo”, ha commentato Bautista.