Superbike: Razgatlıoğlu vince gara-2 a Jerez, decisiva la bandiera rossa

La stagione della Superbike si chiude nel segno di Toprak Razgatlıoğlu, che aveva conquistato il suo secondo Mondiale nella giornata di ieri e ha così potuto gareggiare con la testa sgombra nella giornata conclusiva, vincendo gara-2. La domenica di Jerez de la Frontera inizia con la Superpole Race, che consegna il sesto successo in Sbk a Nicolò Bulega. L'italiano e la sua Ducati vincono la sfida contro il neo-iridato, sostenendo un ritmo irraggiungibile anche per Razgatlıoğlu, secondo davanti ad Alex Lowes. Si arriva così alla gara-2, che chiude i giochi di una stagione lunghissima e ha in Toprak il suo grande protagonista. Il portacolori della Bmw non parte benissimo, viene scalzato da Bulega e lo sorpassa dopo pochissimi passaggi, dando vita a un autentico duello di nervi col suo grande rivale. Il distacco sale al massimo a otto decimi, per poi scendere a tre nei passaggi finali. Ci si aspetta una grande sfida per la vittoria, con Bulega che insegue il primo tris stagionale, ma la bandiera rossa rovina tutto: grave la rottura della moto di Oettl, che inonda la pista d'olio costringendo la direzione-gara a bloccare tutto.