Redding vince e in premio ottiene il "sì" della fidanzata sul podio

Scott Redding a Most ha vissuto un weekend da ricordare per sempre. E non soltanto per il successo nella gara-2 del round Superbike. Sul podio, infatti, il premio più bello è stato il "sì" della fidanzata Jacey alla sua proposta di matrimonio, sancito dalla consegna dell'anello a dal bacio di rito. Tra gli applausi dei presenti, avversari compresi.