Michael Dunlop da record: 27 vittorie al Tourist Trophy

ROAD RACES

Con il triondo nella gara-1 della Supertwin, il nordirlandese è diventato il pilota con più successi sull'Isola di Man staccando lo zio Joey

© Ufficio Stampa Michael Dunlop è entrato nella leggenda del motociclismo: il 35enne nordirlandese è diventato il pilota più vincente al Tourist Trophy grazie al successo nella gara-1 dalla Supertwin. Con 27 vittorie ha superato l'indimenticato zio Joey, che aveva raggiunto solo pochi giorni fa con il trionfo in Supersport. Dunlop ha portato sul gradino più alto del podio la milanese Paton, precedendo Peter Hickman (Yamaha) e Dominic Herbertson (Paton) e migliorando così il record di vittorie, che durava da 24 anni.

Vedi anche superbike Michael Dunlop nella storia: 26 successi al Tourist Trophy Adesso Michael Dunlop, ultimo erede della famiglia da corsa più tragica della storia, potrebbe incrementare il suo bottino visto che il calendario sull'Isola di Man prevede altre quattro gare da qui alla fine del programma: l'obiettivo delle 30 vittorie non è così lontano. Peccato, invece, per Stefano Bonetti, costretto al ritiro dopo pochi chilometri per un problema tecnico, mentre Francesco Curinga ha chiuso con un ottimo 13° posto. Entrambi erano in sella alla Paton.

© Ufficio Stampa