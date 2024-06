Michael Dunlop nella storia: 26 successi al Tourist Trophy

ROAD RACES

Il nordirlandese ha vinto gara-1 della Supersport, raggiungendo lo zio Joey come più vincente all'Isola di Man: e ci sono altre sei corse per fare meglio. Seconda la Ducati di Todd, ottimo 19° Bonetti

© Ufficio Stampa Michael Dunlop ha scritto ua pagina di storia del motociclismo. Il pilota nordirlandese, infatti, ha vinto gara-1 della Supersport al Tourist Tropihy, raggiungendo così il leggendario zio Joey a quota 26 successi. E con davanti ancora sei gare in questa edizione della road race più famosa e pericolosa del mondo, MD può diventare il più titolato sull'Isola di Man. In sella alla sua Yamaha, Dunlop ha staccato di 8" Davey Todd, secondo con la Ducati Panigale V2 e di 22" Dean Harrison, terzo con la Honda. All'arrivo non ha nascosto la sua emozione, scoppiando in lacrime.

© Ufficio Stampa

Sabato opaco per, uno degli attesi protagonisti delle due settimane mannesi, mai in lotta per il podio e alla fine solo nono, mentre il nostroha chiuso con un ottimo 19° posto in sella alla sua Yamaha.

Dunlop ha anche eguagliato il record di 40 podi al TT, sempre del compianto Joey, mentre Todd ha fatto segnare il giro più veloce di una Ducati sul Mountain Course alla media di 128.785 miglia orarie, ovvero 207,26 km/h.