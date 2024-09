SUPERBIKE

Il pilota del team Go Eleven Ducati precede le Bmw di Razgatlioglu e Gerloff. Bulega, appiedato dalla Ducati prima del via, è ora a -33 dal turco

© Getty Images E' arrivata ad Aragon, sede del decimo round della stagione, la prima vittoria di Andrea Iannone nel Mondiale Superbike. Il pilota del team Go Eleven Ducati si è imposto in gara-1, precedendo il leader della classifica Toprak Razgatlioglu e Garrett Gerloff, entrambi su Bmw. Quarto Alvaro Bautista con la migliore delle Ducati, davanti a Danilo Petrucci. Sfortunatissimo Nicolò Bulega, costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua Pnigale V4 R durante il giro di allineamento.

Vedi anche superbike Il Cremona Circuit promosso a pieni voti all'esame di mondiale Una giornata storica, insomma, per Iannone, che ha centrato il successo al culmine di una stagione che lo ha spesso visto grande protagonista, ma che finora non gli aveva regalato la gioia più grande. "The Maniac" non vinceva da Spielberg 2016, nel duello in famiglia Ducati con Andrea Dovizioso nella MotoGP.

Il pilota di Vasto, reduce da quattro anni di squalifica per un controverso caso di doping, ha tenuto a bada il rientrante Razgatlioglu, che dopo aver saltato la tappa di Cremona, è tornato in pista per difendere la sua leadership. La giornata di grazia della Bmw è stato confermata dalla terza piazza dell'americano Gerloff, di un soffio alle spalle del turco, ma in grado di vincere la volata con Bautista. Più staccato Petrucci, che ha preceduto Iker Lecuona (Honda), Alex Lowes (Kawsaki), Xavi Vierge (Honda), Michael van der Mark (Bmw) e Andrea Locatelli a chiudere la Top 10 con la prima della Yamaha. Il suo caposquadra Jonathan Rea, anche lui al rientro come Razgatlioglu, non è andato oltre il 14° posto, dietro anche ad Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi. La gara è stata accorciata di un giro per la bandiera rossa provocata dalla caduta di Sam Lowes dopo poche curve.

In classifica generale ora Razgatlioglu ha portato a 33 i punti di vantaggio su Bulega, primo degli inseguitori: 385 contro 352. Iannone è ottavo con 176.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche