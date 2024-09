Filippo Rovelli: "Non parteciperò alle ultime due gare, così Luca sarà campione"

Dopo la morte di Salvadori

Il rivale del pilota morto sul circuito stradale di Frohburg rinuncia alla possibilità di vincere il titolo: "Correre senza di te non ha senso"

Filippo Rovelli, il pilota del team Pistard, ha deciso di rinunciare alla possibilità di vincere il titolo. Dopo la morte di Luca Salvadori, sabato scorso a 32 anni all'ospedale di Lipsia per le ferite rimediate nell'incidente avvenuto sul circuito stradale di Frohburg, ha scelto di non partecipare alle ultime due gare della stagione nel campionato IRRC Superbike. Così facendo, Luca sarà campione. Queste le sue parole su Instagram.

"Luca, sono anni che le nostre strade si incrociano in pista, ma mai come quest’anno ci siamo dati battaglia. Ogni gara è stata un vero testa a testa. Avevamo ancora due gare davanti a noi, due occasioni per sfidarci ancora una volta e continuare a crescere insieme. Ma oggi, per me, il campionato finisce qui. Non ha senso continuare senza di te in pista, senza la tua grinta, il tuo talento. Questo titolo è tuo, Luca, e te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. Avrei voluto festeggiarti in modo diverso, stringerti la mano e dirti di persona che sei stato il migliore. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. Grazie per ogni momento vissuto insieme. Ti voglio bene."