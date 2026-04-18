Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podio

Nicolò Bulega mantiene l'imbattibilità in Superbike e dopo aver dominato i round di Phillip Island e Portimao, inizia alla grande anche quello di Assen. Il pilota della Ducati si è imposto in gara-1, precedendo le altre Panigale del compagno di team Iker Lecuona e di Sam Lowes. Bulega ha impiegato qualche giro per piegare la resistenza dello spagnolo e dell'inglese, prima che l'arrivo di una pioggia leggera rimescolasse le carte. Alla fine, comunque, il figlio d'arte si è ripreso la prima posizione dopo una bella battaglia a tre.