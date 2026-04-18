SUPERBIKE

Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podio

Il leader della classifica ha preceduto Lecuona e Sam Lowes dopo una bella battaglia accesa dalla pioggia finale. Locatelli sesto, errore di Petrucci

di Alberto Gasparri
18 Apr 2026 - 16:20
© Getty Images

© Getty Images

Nicolò Bulega mantiene l'imbattibilità in Superbike e dopo aver dominato i round di Phillip Island e Portimao, inizia alla grande anche quello di Assen. Il pilota della Ducati si è imposto in gara-1, precedendo le altre Panigale del compagno di team Iker Lecuona e di Sam Lowes. Bulega ha impiegato qualche giro per piegare la resistenza dello spagnolo e dell'inglese, prima che l'arrivo di una pioggia leggera rimescolasse le carte. Alla fine, comunque, il figlio d'arte si è ripreso la prima posizione dopo una bella battaglia a tre.

A piedi del podio olandese hanno chiuso l'ex ufficiale ducatista Alvaro Bautista e Alex Lowes con la migliore delle Bimota, rispettivamente quarto e quinto. Andrea Locatelli si è piazzato sesto con la prima Yamaha e Miguel Oliveira settimo con la Bmw campione in carica. A chiudere la Top 10, un ottimo Lorenzo Baldassarri, Tarran McKenzie e Xavi Vierge. A punti anche Montella (11°), Bassani (12°) e Surra (15°).

Giornata nera per Danilo Petrucci, che, dopo essere stato colpito da un doppio long lap penalty per partenza anticipata, ha rovinato tutto commettendo un errore e finendo nella ghiaia proprio mentre stava scontando la prima penalità.

In classifica generale, Bulega è a punteggio pieno e già con un ampio margine sul primo degli inseguitori, lo stesso Lecuona.

Al via una Superbike (quasi) tutta italiana

1 di 9
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

superbike
bulega

Ultimi video

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

02:55
SRV FERRARI FRECCE TRICOLORI definitivo

Frecce Tricolori, il volo sulla Ferrari 499P

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:54
MAG SRV WRC RALLY KENYA PREVIEW SRV

Rally del Kenya: il WRC affronta la savana

01:03
499p26

La Ferrari 499P a caccia del bis iridato nel Wec

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

I più visti di Superbike

Bautista ruggisce subito in Australia

Superbike: Bautista cala il tris e scappa subito nel Mondiale

Ducati e Bautista a caccia del bis in Sbk: "Vincere è l'unico obiettivo"

Ducati e Bimota lanciano la sfida italiana alla Superbike

Infortunio per Bautista durante i test: ernia cervicale per l'iberico

Sbk, doppietta di Davies a Imola

Notizie del giorno
Vedi tutti
Flavio Cobolli (ATP Monaco 2026)
17:16
Cobolli in finale a Monaco: prima batte Zverev poi scoppia in lacrime
17:12
Cobolli in lacrime, la dedica all'amico 13enne morto a Roma: "È per te"
Nesta Elphege e Alessandro Circati
17:08
Nesta Elphege decisivo nel Parma: ma il suo nome non è un omaggio all'ex difensore
17:04
Elphege entra e sorprende l'Udinese: il suo primo gol in A avvicina il Parma alla salvezza
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH
16:53
Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"