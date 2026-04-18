Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podio

Al via una Superbike (quasi) tutta italiana
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
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Il leader della classifica ha preceduto Lecuona e Sam Lowes dopo una bella battaglia accesa dalla pioggia finale. Locatelli sesto, errore di Petruccidi Alberto Gasparri
© Getty Images
Nicolò Bulega mantiene l'imbattibilità in Superbike e dopo aver dominato i round di Phillip Island e Portimao, inizia alla grande anche quello di Assen. Il pilota della Ducati si è imposto in gara-1, precedendo le altre Panigale del compagno di team Iker Lecuona e di Sam Lowes. Bulega ha impiegato qualche giro per piegare la resistenza dello spagnolo e dell'inglese, prima che l'arrivo di una pioggia leggera rimescolasse le carte. Alla fine, comunque, il figlio d'arte si è ripreso la prima posizione dopo una bella battaglia a tre.
A piedi del podio olandese hanno chiuso l'ex ufficiale ducatista Alvaro Bautista e Alex Lowes con la migliore delle Bimota, rispettivamente quarto e quinto. Andrea Locatelli si è piazzato sesto con la prima Yamaha e Miguel Oliveira settimo con la Bmw campione in carica. A chiudere la Top 10, un ottimo Lorenzo Baldassarri, Tarran McKenzie e Xavi Vierge. A punti anche Montella (11°), Bassani (12°) e Surra (15°).
Giornata nera per Danilo Petrucci, che, dopo essere stato colpito da un doppio long lap penalty per partenza anticipata, ha rovinato tutto commettendo un errore e finendo nella ghiaia proprio mentre stava scontando la prima penalità.
In classifica generale, Bulega è a punteggio pieno e già con un ampio margine sul primo degli inseguitori, lo stesso Lecuona.
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
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