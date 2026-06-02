Amichevoli: Tielemans e Lukaku in gol, il Belgio batte la Croazia

Mondiali 2026: tutti i convocati delle 48 nazionali
© X | Algeria
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Proseguono le amichevoli d'avvicinamento al Mondiale e, nel big match odierno, esulta il Belgio. I Diavoli Rossi sconfiggono infatti 2-0 la Croazia, che schiera tre "italiani" dall'inizio (Modric, Sucic, Baturina) e sfiora il pari in due occasioni, colpendo anche una traversa con Budimir. Le reti portano la firma di Tielemans, che la sblocca al 38', e di Lukaku: l'attaccante subentra al 73' e chiude i giochi al 95', dopo una vibrante ripartenza.
Il Belgio inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento ai Mondiali, ottenendo una preziosa vittoria in amichevole. I Diavoli Rossi, con De Ketelaere in campo dall'inizio da falso nueve e Saelemaekers esterno destro, sconfiggono infatti 2-0 la Croazia. Tre "italiani" titolari anche nella formazione di casa, che schiera Modric insieme a Sucic e Baturina in un 4-2-3-1. La Croazia trema in avvio sulle folate di Doku, poi rischia grosso sulla punizione dell'esterno mancino De Cuyper: la sua conclusione sfiora il palo, vantaggio vicino per il Belgio. I Diavoli Rossi sono più organizzati e coesi col loro 3-4-2-1 che si raccoglie difendendo a cinque, e colpiscono al 38': azione manovrata e sinistro in area di Tielemans per l'1-0 e la rete decisiva. Modric sfiora subito il pari, poi nella ripresa i croati vanno all'assalto e concedono spazio in contropiede. Budimir colpisce una traversa, ma anche il Belgio ha il suo legno: Vanaken sfiora il bis. Nell'ultima mezz'ora è rotazione completa per la Croazia (solo Vuskovic gioca 90'), mentre il Belgio ne tiene in campo tre: Courtois, Tielemans e Theate. In campo si vedono tra gli altri Pasalic, Pongracic, Vlasic, De Winter e Lukaku, subentrato al 73' e autore del bis nel recupero: ripartenza letale e Kotarski non può farci nulla al 95'. Poco prima la Croazia aveva sfiorato il pari con Marco Pasalic, ma deve arrendersi: 2-0 del Belgio e ottimi segnali per Rudi Garcia, a Rijeka.
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