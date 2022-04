Rally: Adamo, nuova avventura con Gino WRC Invest

L'ANNUNCIO

L'ingegnere italiano sposa il progetto di Alessandro Gino dopo sei anni in Hyundai

Nuova avventura nel mondo rally per Andrea Adamo. Dopo la separazione con Hyundai, di inizio dicembre, l'ingegnere italiano ha sposato il progetto Gino WRC Invest di Alessandro Gino. Il cinquantenne torinese metterà a disposizione dei clienti la sua grande esperienza: "È un piacere avere la possibilità di collaborare insieme e passare le giornate con queste fantastiche macchine, ed è un piacere dare una mano con la mia passione che mi ha sempre guidato in tutte le mie scelte. Sono qui per far trovare le auto al top, ricostruire adeguatamente il loro passato agonistico, incontrare le persone che sono interessate, condividere un po’ di tempo con loro, condividere le storie e tirarne fuori il meglio. Quindi ancora una volta grazie a tutti, e vi aspettiamo qui per vedere… e comprare". Andrea Adamo, nuova avventura nel rally con Gino WRC Invest

























Una nuova sfida per Alessandro Gino che spiega come ha ideato la Gino WRC Invest: "Prima di tutto sono un imprenditore, con il mio gruppo vendiamo circa 11.000 auto all’anno. Ma soprattutto sono un appassionato di auto, un collezionista e un pilota. Ho comprato, negli ultimi anni, quasi 20 auto da rally, tutte WRC o R5, per aggiungerle alla mia collezione o per utilizzarle per correre. Tuttavia devo dire che non ero mai completamente soddisfatto dal livello tecnico della macchina o dal livello di servizio che ricevevo successivamente. Ecco perché ho dato vita a questo nuovo progetto, Gino WRC Invest, vogliamo vendere auto da rally di grande qualità a piloti, a collezionisti e investitori. Automobili WRC e R5 con un palmares o auto con cui puoi correre il giorno successivo. La cosa più importante in un nuovo business è avere le persone giuste. Devo dire che sono stato molto fortunato a incontrare una persona che non ha bisogno di presentazioni come Andrea Adamo".