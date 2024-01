Motor Bike Expo 2024, Yamaha espone le ultime novità

a verona

Al padiglione 6 protagonista Yamaha. Sarà possibile vedere anche la MotoGP di Quartararo e la SBK di Locatelli

© ufficio-stampa Torna Motor Bike Expo di Verona, un appuntamento imprescindibile per Yamaha che, anche quest’anno, sarà tra i protagonisti della kermesse, pronta ad accogliere gli appassionati delle due ruote in un’area di ben mille metri quadrati all’interno del padiglione 6, dove saranno esposte tutte le principali novità inserite nella ricca offerta dell’azienda, e non solo. Sotto ai riflettori, la gamma MAX con i suoi iconici scooter e il nuovo RayZR 125, scooter urbano pratico e agile. Il settore delle Hyper Naked vedrà come grandi protagoniste le nuovissime MT-09 e MT09SP. Posto d’onore allo stand Yamaha anche per la XSR900 GP, in rappresentanza della gamma Sport Heritage, del mitico Ténéré 700 World Raid GYTR per la linea Adventure e della nuovissima Tracer 9 GT+ per la famiglia Sport Touring. La YZ250F e l’edizione speciale YZ250F 50 Anniversario saranno al centro dei mezzi pensati per l’off road, nell’area che abbraccerà anche i veicoli RVPP. Nell’area Supersport, sarà possibile vedere da vicino anche la Superbike di Andrea Locatelli e la MotoGP di Fabio Quartararo. A chiudere l’esposizione di veicoli, un’area dedicata alle e-bike, con la Moro 30th e il Booster Easy come simbolo di una mobilità sempre più variegata e di nuove esigenze che Yamaha è già pronta a soddisfare.

In occasione di MBE 2024, Yamaha annuncerà un’importante novità legata all’offerta di servizi: l’estensione di garanzia a 7 anni. Nello stand non mancherà spazio per le collaborazioni in corso, quali quella con Airoh per i caschi e con Forma Boots. Lo stand Yamaha ospiterà, infine, anche i club ufficiali Yamaha, presso i quali sarà possibile iscriversi e scoprire le iniziative in corso riservate ai proprietari di mezzi Yamaha, che condividono amore per le due ruote, voglia di libertà.

A MBE 2024, Yamaha proporrà anche esperienze che vanno oltre la semplice esposizione di modelli: venerdì 19 gennaio, al Palaexpo – Auditorium Verdi, si terrà il workshop Yamaha Racing Progettazione e sviluppo parti speciali GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) dedicato agli studenti degli istituti tecnici superiori per meccanici, elettronici e meccatronici. Tra i relatori, Alessandro Botturi, Pilota ufficiale AER (ore 10, focus: Ténéré 700 World Raid GYTR) e Alessandro Del Bianco, Pilota Ufficiale CIV SBK (ore 12, focus: YZF-R1 GYTR).

Le novità non si esauriscono indoor. Presso la Yamaha Arena, uno spazio all’esterno del padiglione 6, sarà possibile fare i test ride di tutte le e-bike Yamaha, registrandosi direttamente on-site.