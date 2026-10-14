Il Fast Cross ha incoronato il suo re: Herlings show ad Arsago Seprio

L'ultima fase del Day 2 è stata illuminata ancora una volta da Tom Vialle, sul trono del "1VS1" per via del trionfo conseguito nell'ultima sfida contro il tre volte Campione Supercross della classe 450, Cooper Webb. Il talento transalpino è stato però sfortunato protagonista di una caduta sul finire della Finale 2, mentre cercava di insidiare la leadership di Jeffrey Herlings, terminando ottavo sul traguardo. L'olandese ha mantenuto il primato sin dalle prime fasi, incamerando il successo, con Liam Everts e Cooper Webb che hanno chiuso la zona podio. Prima dell'atto conclusivo si sono così trovati ben quattro piloti a quota 6 punti. Everts, Pancar, Webb e Herlings vantavano infatti il medesimo punteggio, ma quest'ultimo ha sbaragliato la concorrenza, vincendo di forza la manche e diventando quindi il nuovo "King of Fast Cross". Alle spalle del fuoriclasse olandese si sono piazzati Jan Pancar, ottimo secondo, e Liam Everts, che ha messo il sigillo sulla zona podio. Per Herlings si è trattata dell'ennesima gemma di una stagione esaltante, chiusa con una prestazione d'autore e di notevole spessore.



È stato dunque un fine settimana capace non solo di ospitare un gran numero di appassionati, che hanno potuto avvicinarsi ai propri idoli nel corso dei vari "Public meeting", ma anche di offrire una ventata frizzante e continua di emozioni. Una delle peculiarità del Fast Cross, cresciuto in modo esponenziale dopo il ritorno sul palcoscenico internazionale avvenuto nel 2023 e autore, in questa edizione, di un nuovo step in avanti grazie allo spettacolo offerto dalla lunga serie di campioni presenti. Il fattore determinante nell'ottima riuscita dell'evento è stato il contributo di Regione Lombardia, il cui presidente, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza per gli appassionati della rinascita di Fast Cross, che ora guarda con rinnovato entusiasmo verso il futuro.