Il Fast Cross ha incoronato il suo re: Herlings show ad Arsago Seprio

Il rinomato impianto di Arsago Seprio è stato il teatro di un weekend di motocross memorabile sotto ogni punto di vista. Dinanzi ad un folto pubblico, presente in 7mila unità spalmate sui due giorni, il tracciato del mitico "Fast Cross" ha visto sfidarsi in pista i migliori talenti della scuola europea, con l'aggiunta della stella americana Cooper Webb.
Nonostante le piogge cadute nei giorni antecedenti all'evento, la pista si è presentato in ottime condizioni sin dalle prove del sabato, quando sono andate in scena le prime prove cronometrate, sia per i piloti delle categorie Mini che per i campioni della Open. Il sole pomeridiano ha poi illuminato la sfida "1VS1" per le classi 85 e 125. Nella prima categoria è stato Dominick Maifredi a conquistare il successo, merito dell'affermazione colta nell'atto conclusivo contro Pietro Riganti, mentre nella seconda è risultato il danese Bertram Thorius ad assicurarsi l'affermazione finale, dopo averla spuntata nei confronti del transalpino Enzo Herzogenrath. Poco dopo si è tenuta la Superpole della Open, marchiata a fuoco da Jeffrey Herlings. Il portacolori del team Honda Hrc Petronas è stato in grado di realizzare il miglior tempo infliggendo un distacco di oltre un secondo e mezzo nei confronti del compagno di squadra Tom Vialle. La giornata si è conclusa con le prime manche della classe 85 e 125, vissute nel segno di Dominick Maifredi e Bertram Thorius, in grado di svettare per distacco sul resto degli inseguitori.
La domenica è stata ancora più intensa e contraddistinta da fasi elettrizzanti. Dopo la disputa dei warm-up, che hanno permesso ai piloti di riprendere confidenza con il tracciato, sono stati i piloti della Open a tornare prim’attori della scena. Tom Vialle ha comandato dal primo all'ultimo giro la Finale 1, vincendo con un buon margine di vantaggio su Jan Pancar e Cooper Webb. Liam Everts e Jeffrey Herlings, sfortunati protagonisti di una caduta subito dopo la partenza, si sono prodigati al massimo per rimontare, ultimando con merito la top 5.
Prima della pausa di metà giornata, i giovani rider delle categorie Mini hanno completato il loro programma con la disputa della frazione di chiusura. Dominick Maifredi ha bissato il successo conseguito nella giornata del sabato, salendo così sul gradino più alto del podio nella classe 85, regolando nell'ordine Pietro Riganti e l'olandese Mike Pjinen. Nella classe 125 si è assistito invece all'ennesimo assolo di Bertram Thorius, in grado sulla Fantic di mettere la firma nella generale, chiudendo dinanzi ad Edoardo Riganti e all'austriaco Davi Duer.
L'ultima fase del Day 2 è stata illuminata ancora una volta da Tom Vialle, sul trono del "1VS1" per via del trionfo conseguito nell'ultima sfida contro il tre volte Campione Supercross della classe 450, Cooper Webb. Il talento transalpino è stato però sfortunato protagonista di una caduta sul finire della Finale 2, mentre cercava di insidiare la leadership di Jeffrey Herlings, terminando ottavo sul traguardo. L'olandese ha mantenuto il primato sin dalle prime fasi, incamerando il successo, con Liam Everts e Cooper Webb che hanno chiuso la zona podio. Prima dell'atto conclusivo si sono così trovati ben quattro piloti a quota 6 punti. Everts, Pancar, Webb e Herlings vantavano infatti il medesimo punteggio, ma quest'ultimo ha sbaragliato la concorrenza, vincendo di forza la manche e diventando quindi il nuovo "King of Fast Cross". Alle spalle del fuoriclasse olandese si sono piazzati Jan Pancar, ottimo secondo, e Liam Everts, che ha messo il sigillo sulla zona podio. Per Herlings si è trattata dell'ennesima gemma di una stagione esaltante, chiusa con una prestazione d'autore e di notevole spessore.
È stato dunque un fine settimana capace non solo di ospitare un gran numero di appassionati, che hanno potuto avvicinarsi ai propri idoli nel corso dei vari "Public meeting", ma anche di offrire una ventata frizzante e continua di emozioni. Una delle peculiarità del Fast Cross, cresciuto in modo esponenziale dopo il ritorno sul palcoscenico internazionale avvenuto nel 2023 e autore, in questa edizione, di un nuovo step in avanti grazie allo spettacolo offerto dalla lunga serie di campioni presenti. Il fattore determinante nell'ottima riuscita dell'evento è stato il contributo di Regione Lombardia, il cui presidente, Attilio Fontana, ha sottolineato l’importanza per gli appassionati della rinascita di Fast Cross, che ora guarda con rinnovato entusiasmo verso il futuro.
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