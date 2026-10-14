Ufficiale: Pavlovic ha rinnovato con il Milan fino al 2031

14 Ott 2026 - 14:26
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Pavlovic si lega al Milan sino al 2031. Il club rossonero ha infatti comunicato di aver prolungato il contratto con il difensore serbo classe 2001: "Il Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlovic fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale. Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlovic ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".

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