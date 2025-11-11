Da Eicma alla sede Brembo, Antonio Cairoli: "Tanta passione e precisione"

Antonio Cairoli: "Nel motocross ogni giro c’è una sorpresa: puoi studiare la pista quanto vuoi, ma basta una buca o l’arrivo della pioggia a cambiare tutto. In mezzo a questa incertezza, Brembo è sempre stato il mio punto fermo. Questi freni mi hanno sempre dato la sicurezza di spingere anche quando la moto “ballava” sotto di me o il terreno non perdonava. Ho vinto tanto con questi componenti, ma solo oggi, vedendo da vicino come vengono creati, capisco davvero quanta passione e precisione ci siano dietro. Per noi piloti, fidarsi dei freni significa tutto: e con Brembo, questa fiducia c’è sempre stata".