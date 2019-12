Monza Rally Show: Crugnola beffa Sordo

Il primo Monza Rally Show senza Valentino Rossi al via dopo 15 anni (eccezion fatta per il 2010) è stato vinto da Andrea Crugnola. Il varesino al volante della Volkswagen Polo GTI R5 ha beffato di 11.5" un campione del calibro di Dani Sordo (Hyundai i20). Terzi gradino del podio per Andrea Nucita (Hyundai) che ha preceduto Marco Bonanomi su Skoda Fabia. Per il lecchese un errore nella Ps2 che gli è costato il podio. Quinto Craig Breen davanti ad Andreas Mikkelsen. Da segnalare il dodicesimo posto del pistaiolo Raffael Marciello, mentre Davide Valsecchi ha chiuso la sua gara in 28.esima posizione.