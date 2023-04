Metzeler fornirà gli pneumatici ai piloti del Tourist Trophy

ROAD RACE

Il brand tedesco del gruppo Pirelli equipaggerà con le sue gomme tutte le moto iscritte alla gara dell'Isola di Man fino al 2027

Il brand tedesco di pneumatici Metzeler, facente parte del gruppo Pirelli, è stato selezionato dal Department for Enterprise del Governo dell’Isola di Man come pneumatico ufficiale con un contratto di sponsorizzazione delle gare del Tourist Trophy per il quinquennio 2023-2027. Il TT si corre dal 1907 sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course, tracciato di 60,720 chilometri sull'isola di Man. Negli anni è diventato una competizione iconica caratterizzata da fascino, tradizione, gloria, passione e adrenalina, valori condivisi anche da chi ha scelto pneumatici Metzeler, brand che vanta una storia di oltre un secolo e mezzo ricca di successi sul campo e tecnologici.

I pneumatici Metzeler RACETEC RR già utilizzati dai piloti, tra i quali il vincitore del “Senior TT” Dean Harrison, sono stati sviluppati proprio grazie all’esperienza di Metzeler nelle competizioni Road Racing che, come è noto, non si svolgono in circuito ma su strade che nel corso dell’anno sono aperte al pubblico e in cui sono riscontrabili tutte le situazioni che qualsiasi motociclista può dover affrontare quotidianamente. Ed è proprio per questo motivo che le competizioni su strada sono da sempre il terreno di prova e di sviluppo privilegiato dei pneumatici Metzeler. Grazie alla partecipazione alle attività Road Racing ed al know-how acquisito, l’offerta dei pneumatici della gamma Metzeler si è arricchita, dando vita a prodotti di successo, non ultimi i supersportivi SPORTEC M9 RR.

Paul Phillips, Head of Motorsport del Department for Enterprise dell’Isola di Man

“Siamo felici di che Metzeler si aggiunga alla schiera dei brand degli sponsor ufficiali per le gare dell’Isle of Man TT di quest'anno. Il nostro obiettivo commerciale è lavorare in collaborazione con i nostri partner ufficiali per garantire valore aggiunto all'esperienza TT per tutti coloro che sono coinvolti nell'evento. Metzeler è già pienamente associato al TT ed è il pneumatico scelto da molti team che partecipano all'evento, con un comprovato track record di prestazioni. Siamo certi che questa sarà una partnership di successo che si rafforzerà negli anni a venire”.

Francesco Pietrangeli, Direttore Marketing Moto per il brand Metzeler

“L’Isle of Man TT è una delle competizioni motociclistiche più antiche e conosciute al mondo e vanta un fascino unico e senza tempo. I pneumatici Metzeler sono presenti da tempo nel Road Racing e negli anni hanno contributo ai successi di molti piloti che sono stati supportati potendo contare sui nostri pneumatici RACETEC RR. Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con gli organizzatori dell’Isle of Man TT che rappresenta l’evoluzione naturale del nostro impegno in questa disciplina e anche il modo migliore per celebrare i 160 anni dalla nascita del nostro brand”.