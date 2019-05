Lamborghini a caccia di nuovi talenti

29/05/2019

Lamborghini Squadra Corse è sempre a caccia di nuovi talenti, giovani piloti da far diventare campioni. Così la casa di Sant'Agata Bolognese ha confermato anche per il 2019 il proprio impegno annunciando gli Youngster Programs per supportare la crescita dei driver più promettenti con due progetti che hanno preso vita nel 2014, lo Young Driver Program e il GT3 Junior Program.



Lo Young Drivers Program è dedicato agli under 26, impegnati nei tre campionati continentali Lamborghini Super Trofeo; il GT3 Junior Program è lo step successivo, riservato ai piloti impegnati nei campionati GT di tutto il mondo al volante delle Huracán GT3 Evo. Come Dennis Lind, perfetto esempio delle opportunità offerte dagli Youngster Programs: in sole tre stagioni è passato dallo Young Driver al GT3 Junior, fino a essere promosso al ruolo di Lamborghini Factory Driver nel 2019.



Tutti i piloti selezionati verranno valutati nel corso della stagione dallo staff di Raffale Giammaria, responsabile del vivaio Squadra Corse: i più meritevoli potranno partecipare alla sessione di test in pista che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre. Il migliore di ciascun programma riceverà il supporto ufficiale Lamborghini Squadra Corse per la stagione 2020.



Sono 13 i piloti selezionati nei tre campionati Super Trofeo che parteciperanno allo Young Driver Program. Sette provenienti dal Super Trofeo Europe, tra cui spiccano i nomi di Jack Bartholomew (Bonaldi Motorsport), secondo nel Lamborghini Super Trofeo Asia 2018, Kikko Galbiati e Bartosz Paziewski (Imperiale Racing) e Davide Venditti (Target Racing). A questi si aggiungono gli esordienti Dennis Kroes, Stuart Middleton (entrambi impegnati con Bonaldi motorsport) e Anthony Lambert (Leipert Motorsport).



Quattro i piloti selezionati nel Lamborghini Super Trofeo Asia: Richard Muscat ( GDL Racing) e Juuso Puhakka (FFF Racing Team), campione 2018 del Super Trofeo Asia classe Pro- Am. Completano la lista Evan Chen (Gama Racing) autore di due vittorie nel monomarca asiatico e l’esordiente Brandon Leitch (Leipert Motorsport). Due i giovani provenienti dal Lamborghini Super Trofeo Nord America: il debuttante Jake Eidson e Patrick Liddy (PPM Motorsport) alla seconda stagione nel campionato statunitense.



I piloti ritenuti idonei a partecipare ai test di Vallelunga saranno impegnati non solo ad attività di guida in pista, ma anche a impegnative sessioni per valutarne lo status psico-fisico e a workshop sulla comunicazione nel motorsport. Per il migliore si prospetta una stagione 2020 al volante di una vettura Huracán GT3 in un Team Supported By Lamborghini Squadra Corse e l’accesso diretto al programma GT3 Junior Program. Ripercorrendo il percorso di Giacomo Altoè, vincitore dello YDP e campione del Mondo in carica del Lamborghini Super Trofeo 2018, oggi supportato ufficialmente da Lamborghini Squadra Corse nel campionato GT-Open.



Per il GT3 Junior Program sono stati selezionati 21 piloti: oltre al già citato Giacomo Altoè, spicca il nome di Corey Lewis vincitore della 12 Ore di Sebring 2018 con la Huracán GT3 del team Paul Miller Racing. I criteri di valutazione sono ancora più rigorosi e selettivi dello Young Driver Program e il premio in palio è tra i più ambiti: la prospettiva di diventare un Lamborghini Factory Driver.



Young Driver Program 2019 – Piloti selezionati:



Jack Bartholomew (Regno Unito) – Bonaldi Motorsport – Lamborghini Super Trofeo Europe

Kikko Galbiati (Italia) – Imperiale Racing – Lamborghini Super Trofeo Europe

Denny Kroes (Paesi Bassi) - Bonaldi Motorsport – Lamborghini Super Trofeo Europe

Anthony Lambert (Belgio) – Leipert Motorsport – Lamborghini Super Trofeo Europe

Stuart Middleton (Regno Unito) – Bonaldi Motorsport – Lamborghini Super Trofeo Europe

Bartosz Paziewski (Polonia) – Imperiale Racing - Lamborghini Super Trofeo Europe

Davide Venditti (Italia) – Target Racing – Lamborghini Super Trofeo Europe

Evan Chen (Taiwan) – Gama Racing – Lamborghini Super Trofeo Asia

Brendon Leitch (Nuova Zelanda) – Leipert Motorsport – Lamborghini Super Trofeo Asia

Richard Muscat (Australia) – GDL Racing – Lamborghini Super Trofeo Asia

Juuso Puhakka (Finlandia) - FFF Racing Team – Lamborghini Super Trofeo Asia

Jacob Eidson (Stati Uniti) – US Racetronic – Lamborghini Super Trofeo North America

Patrick Liddy (Stati Uniti) – US Racetronic – Lamborghini Super Trofeo North America



GT3 Junior Program 2019 – Piloti selezionati:



Giacomo Altoé (Italia) – Emil Frey Racing – GT Open

Michele Beretta (Italia) – FFF Racing Team - Blancpain GT Series

Daniele Cazzaniga (Italia) – LP Racing – GT Italiano

Riccardo Cazzaniga (Italia) - LP Racing – GT Italiano

Alberto Di Folco (Italia) - Raton Racing by Target – GT Open

Alex Frassineti (Italia) – Imperiale Racing – GT Italiano

Brandon Gdovic (Stati Uniti) – PPM Racing – IMSA

Ben Gersekowski (Australia) – Imperiale Racing – GT Italiano

Alex Jiatong (Cina) - Raton Racing by Target – GT Open

Corey Lewis (Stati Uniti) – Paul Miller Motorsport – IMSA

Kang Ling (Cina) – Vincenzo Sospiri Racing – GT Open e GT Italiano

Lucas Mauron (Svizzera) – GRT Grasser Racing Team – Blancpain GT Series

Diego Menchaca (Messico) – FFF Racing Team – Blancpain GT Series

Sandy Mitchell (Regno Unito) – Barwell Motorsport - Blancpain GT Series

Jeroen Mul (Paesi Bassi) – Imperiale Racing – GT Italiano

Nicholas Pohler (Germania) – Lazarus Racing - Blancpain GT Series

Taylor Proto (Regno Unito) – FFF Racing Team - Blancpain GT Series

James Pull (Regno Unito) – Barwell Motorsport - Blancpain GT Series

Najiy Razak (Malesia) – Ombra Racing – GT Open

Frederick Shandorff (Danimarca) - Vincenzo Sospiri Racing – GT Open

Tuomas Tujula (Finlandia) - Vincenzo Sospiri Racing – GT Italiano