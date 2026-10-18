La super rimonta non basta: Verstappen 9° al GT World Challenge Europe di Portimao

“Nel complesso, abbiamo avuto un fine settimana discreto. Purtroppo, abbiamo commesso un errore nell’assetto della vettura durante le qualifiche, il che ha fatto sì che la vettura fosse troppo bassa, strisciando per terra e facendo un po' troppe... scintille. In gara sono dovuto ripartire dalla 24.a posizione nel mio turno. Ma mi sono divertito e il passo della nostra auto era davvero buono. È stata una corsa frenetica, c'era un bel caos intorno a me perché tutti volevano risalire. Alla fine, terminare 9° recuperando dopo quel drive-through, penso sia stato davvero un ottimo risultato. Quindi, nel complesso, anche se non è stato quello che volevamo, abbiamo imparato molto ed è stato un weekend positivo", ha commentato Verstappen.