La super rimonta non basta: Verstappen 9° al GT World Challenge Europe di Portimao
L'olandese rimedia a un drive-through inflitto a un compagno di team e dà spettacolo. Vale Rossi costretto al ritiro per un testacodadi Alberto Gasparri
La sfida a quattro ruote tra Max Verstappen e Valentino Rossi ha premiato l'olandese, anche se di fatto non c'è mai stata in pista. A Portimao, ultima tappa del GT World Challenge Europe, il pilota di F1 ha debuttato in questo campionato endurance, con un 9° posto frutto di una grande rimonta messa in atto proprio nell'ultima delle tre ore di gara. Il campione della Red Bull, scattato dal 15° posto in griglia insieme ai compagni Ben Barnicoat e Chris Lulham, che si sono divisi il volante della Mercedes-AMG GT3 EVO del Team Verstappen Racing, si è fatto largo nel gruppo, risalendo dalla 24.a posizione fino alla Top 10.
Una rimonta dovuta al drive-through inflitto a Lulham, colpevole di una collisione con la Mercedes in quel momento guidata da Luca Stolz, in un tentativo di sorpasso finito male.
“Nel complesso, abbiamo avuto un fine settimana discreto. Purtroppo, abbiamo commesso un errore nell’assetto della vettura durante le qualifiche, il che ha fatto sì che la vettura fosse troppo bassa, strisciando per terra e facendo un po' troppe... scintille. In gara sono dovuto ripartire dalla 24.a posizione nel mio turno. Ma mi sono divertito e il passo della nostra auto era davvero buono. È stata una corsa frenetica, c'era un bel caos intorno a me perché tutti volevano risalire. Alla fine, terminare 9° recuperando dopo quel drive-through, penso sia stato davvero un ottimo risultato. Quindi, nel complesso, anche se non è stato quello che volevamo, abbiamo imparato molto ed è stato un weekend positivo", ha commentato Verstappen.
Gara da dimenticare per Valentino Rossi, che dopo qualifiche complicate, è stato costretto al ritiro nel finale a causa di un testacoda di Max Hesse mentre erano in piena rimonta. La BMW M4 GT3 EVO del team WRT, condivisa anche con Neil Verhagen, è stata comunque classificata al 50° posto sui 61 equipaggi al via.
Per la cronaca, a vincere questa gara di Endurance Cup è stata la Mercedes-AMG GT3 EVO del Team GetSpeed con Ralf Aron, Maximilian Gotz e Fabian Schiller.