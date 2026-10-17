Pronti, via e Verstappen provoca subito un incidente: graziato dai commissari di gara

"Il conducente dell'auto numero 3- in riferimento a Verstappen - ha spiegato che stava tentando un sorpasso, aspettandosi che l'auto numero 25 rimanesse all'esterno. È rimasto sorpreso quando questa ha svoltato verso l'interno", la nota dei commissari, che però non gli hanno inflitto alcuna penalità. In qualifica, poi, non gli è andata meglio, avendo chiuso solo al 15° posto.