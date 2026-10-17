Pronti, via e Verstappen provoca subito un incidente: graziato dai commissari di gara
Entrata decisa sull'argentino, mandato in testacoda dopo una manciata di minuti dall'inizio delle prove libere del GT World Challenge Europe di Portimao
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Giusto il tempo di scendere in pista per la prima sessione di prove libere a Portimao, è Max Verstappen ha battezzato il weekend portoghese del GT World Challenge Europe con un incidente. L'olandese, per l'occasione al volante di una Mercedes-AMG del suo team, ha fatto un'entrata decisa sull'Audi di Ezequiel Perez Companc, mandandolo in testacoda dopo una manciata di minuti.
"Il conducente dell'auto numero 3- in riferimento a Verstappen - ha spiegato che stava tentando un sorpasso, aspettandosi che l'auto numero 25 rimanesse all'esterno. È rimasto sorpreso quando questa ha svoltato verso l'interno", la nota dei commissari, che però non gli hanno inflitto alcuna penalità. In qualifica, poi, non gli è andata meglio, avendo chiuso solo al 15° posto.