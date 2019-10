La F1H2O sbarca in Cina: si corre a Xiamen

Xiamen è pronta ad accogliere la F1H2O. Gli equipaggi sono pronti a sfidarsi in Cina nel penultimo appuntamento del Mondiale in programma dal 18 al 20 ottobre. Nel weekend, invece, le imbarcazioni saranno impegnate sempre nelle acque cinesi in delle sessioni di test. La doppia gara potrebbe già decidere il titolo con Shaun Torrente del team Abu Dhabi in vantaggio di tre punti in classifica sullo svedese Jonas Andersson del team Amarvati.