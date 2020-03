La 24 Ore di Le Mans si farà il 19-20 settembre

La 24 Ore di Le Mans 2020 si correrà, ma non più a giugno (era in programma tra il 13 e il 14). L'organizzazione ha deciso di posticipare la corsa più famosa al mondo a settembre tra il 19 e il 20 per l'emergenza coronavirus. Scelta giusta come ha spiegato il presidente Pierre Fillon: "Il mondo deve ridurre il rischio di contagio. Questa scelta modificherà il calendario Wec e della Le Mans Series". Il nuovo calendario sarà deciso nei prossimi giorni, intanto la 24 Ore di Le Mans ha già la nuova data.