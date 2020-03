Il coronavirus ferma anche F1H2O e Aquabike

Dopo Formula E e MotoGP, anche la motonautica si ferma per il coronavirus. H2O Racing, Promoter e Organizzatore del UIM -F1H2O World Championship e del UIM – ABP Aquabike World Championship ha annunciato la cancellazione e il rinvio a nuova data dei due Grand Prix di F1H2O e Aquabike previsti in Arabia Saudita a Jeddah dal 16 al 21 marzo prossimi a causa dell’emergenza Coronavirus che ha causato preoccupazione a livello mondiale. La decisione è stata presa in accordo con gli organizzatori locali del Regno dell’Arabia Saudita dal momento che la salute e la sicurezza della comunità locale, dei piloti e dello staff sono di importanza fondamentale e vanno poste al di sopra di ogni priorità. L’intenzione degli organizzatori è di far disputare i due Grand Prix nello stesso luogo in data da fisare tenendo conto di come si evolverà la situazione mondiale.