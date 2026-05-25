Le Gran Turismo World Series conquistano Milano

Che spettacolo le Gran Turismo World Series a Milano! Per la prima volta in Italia del campionato automobilistico virtuale più famoso del mondo, non ci sono altre parole. Mille biglietti esauriti in un paio di settimane, tifo da stadio (in un teatro) e uno spettacolo dal primo all'ultimo giro di ogni gara. Come se fossimo a Monza e in pista corressero i campioni della F1. E invece eravamo al Teatro Lirico Giorgio Gaber per il primo round stagionale del torneo di sim racing organizzato da PlayStation e Sony utilizzando Gran Turismo 7 come titolo e le postazioni di Fanatec con volante e pad per le cambiate, pedaliera e sedile avvolgente. Insomma, mancavano solo le ruote per sentirsi davvero in pista.