Yamauchi: "Non mi aspettavo questo successo di Gran Turismo, le World Series sono la cosa più vicina alle corse reali"

Gran Turismo è "IL" gioco di guida automobilistico che ha fatto la storia dei videogame racing, arrivando ormai quattro anni fa al suo settimo episodio in una versione simulativa ai massimi livelli. In attesa di sapere quando uscirà e come sarà il prossimo capitolo, grazie a PlayStation e Sony abbiamo avuto modo di incontrare il papà di questo capolavoro dell'intrattenimento virtuale: Kazuori Yamauchi. Il 58enne presidente di Polyphony Digital è arrivato a Milano come un'autentica superstar in occasione del primo round delle Gran Turismo World Series, che hanno confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, il successo planetario di quello che non può più chiamarsi solo un gioco di guida a quattro ruote. Eppure, tutto questo non era stato mai nemmeno lontanamente immaginato da Yamauchi, come lui stesso ha raccontato a Sportmediaset.it.