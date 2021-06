Gabbiani-Ghedina, nuova sfida: sono al via della Pavia-Venezia

MOTONAUTICA

Gara a tutta velocità sul fiume Po

Tutto pronto per la Pavia-Venezia, 69° edizione del Raid Motonautico Internazionale, che si svolgerà domenica 6 giugno. Al via anche anche l'equipaggio formato da Gian Maria Gabbiani e Kristian Ghedina. I due condurranno l'Interceptor, gommone creato appositamente per la gara, che correrà nella categoria da diporto, da 200 cavalli e 800 chilogrammi di peso. Una sfida a tutta velocità lungo il corso del fiume Po.

Al volante Gabbiani con l'ex sciatore a fargli da copilota: "La partecipazione alla Pavia-Venezia mi riporta in un altro mondo che mi ha dato molto, quello della motonautica. Ho sempre amato gli eventi dalla storia così lunga e ricca, in questo caso quasi centenaria, e che hanno visto intrecciarsi tante storie. Sono felice di trovare Kristian come compagno di avventura: oltre ad essere un amico, è uno sportivo da leggenda e sono orgoglioso di poter correre insieme a lui! Abbiamo condiviso la tappa del Giro di Cortina, sotto la pioggia, e proprio l’acqua sarà l’elemento comune per questa nuova sfida".

La storica manifestazione sarebbe dovuta partire da Pavia per arrivare a Brondolo-Chioggia-Venezia nella stessa giornata, ma lo stato del Po ha portato gli organizzatori a cambiare la sede del via. A causa della secchezza del Grande Fiume - il livello d’acqua non permette lo svolgimento in sicurezza del Raid - la partenza è stata infatti spostata nel piacentino. Gli organizzatori hanno scelto San Nazzaro come sede idonea grazie alla collaborazione dell’Associazione Motonautica San Nazzaro. I primi scafi saranno in acqua dalle ore 8-8:30.