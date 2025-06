Tennis, Wimbledon: Alcaraz fatica, ma esulta all’esordio. Eliminati Medvedev e Rune

TABELLONE FEMMINILE

Primo turno vincente per Sabalenka, autrice di un netto 6-1, 7-5 contro Branstine. La numero 1 al mondo non perde mai il servizio nel corso dei due set e lo toglie invece per tre volte alla canadese, facendo valere la propria superiorità in campo. Discorso simile anche per Svitolina, che il turno di battuta lo toglie invece per ben quattro volte a Bondar: ciò le permette di imporsi 6-3, 6-1. Un altro 2-0 lo mette a segno anche Shnaider, che deve però faticare maggiormente per superare Uchijima: la giapponese lotta soprattutto nel corso del primo set, portandolo fino al tie-break, ma alla fine cede 7-6(5), 6-3. Haddad Maia esulta invece 7(9)-6(7), 6-4 contro Sramkova, costruendo il proprio successo soprattutto nel primo set, che si risolve in un tie-break molto combattuto. Vittoria decisamente più semplice per Vekic: 6-0, 6-4 su Birrell. Cade invece Ostapenko, battuta 7-5, 2-6, 6-2 da Kartal, mentre Keys vince 6(4)-7, 7-5, 7-5 contro Ruse. Tutto facile anche per Raducanu, 6-3, 6-3 su Xu, con Anisimova che non concede invece neppure un game a Putintseva, trionfando 6-0, 6-0. Finisce poi fuori giri Badosa, sconfitta 6-2, 3-6, 6-4 da Boulter, mentre Mertens passa 6-4, 6-2 su Fruhvirtova. Rinviato direttamente a martedì il match tra Zheng e Siniakova.