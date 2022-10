Emozioni Ferrari: che show a Imola per le Finali Mondiali

FINALI MONDIALI

Grande entusiasmo dei tifosi per i primi giri della 499P

Ferrari, che show per le Finali Mondiali

























© Ferrari 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Emozioni Ferrari! Un ritornello che è risuonato per tutto il weekend a Imola in occasione delle Finali Mondiali. Dalla presentazione ufficiale della Hypercar 499P ai 30 anni del Ferrari Challenge, passando anche per la nuova 296 GT3. Tre giorni intensi e ricchi per tutti i tifosi con lo show finale sul rettilineo. In pista la storia e il futuro: tante le F1 clienti, tante le vetture GT, ma soprattutto i primi giri ufficiali della nuovissima LMH con al volante Alessandro Pier Guidi che ha già conquistato tutti. Debutto dinamico anche per la 296 GT3 guidata da Alessio Rovera.

Ad accompagnarle in pista le monoposto Formula 1 F60 e SF71-H guidate da Giancarlo Fisichella, Andrea Bertolini, Davide Rigon ed Olivier Beretta, oltre alle protagoniste dei 30 anni del Ferrari Challenge: 348 Challenge, F355 Challenge, 360 Challenge, F430 Challenge, 458 Challenge Evo e 488 Challenge Evo. Hanno partecipato anche altre Ferrari 488 GTE e GT3, due delle quali con una speciale livrea: una dedicata al 30esimo della serie e un’altra al traguardo delle oltre 500 vittorie conquistate dalla vettura GT3 nelle competizioni in tutto il mondo. A portarle in pista i piloti di Competizioni GT: Antonio Fuoco, James Calado, Miguel Molina, Daniel Serra e Nicklas Nielsen. A completare lo schieramento altre vetture che hanno disputato il campionato monomarca che venne organizzato per la prima volta nel 1993 e i bolidi del Programma XX.

Aperto dall’Inno italiano di Goffredo Mameli suonato al pianoforte, lo show si è concluso con il passaggio di due Eurofighter del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare di Grosseto che hanno sorvolato l’autodromo celebrando il legame con la Casa modenese: sia i caccia che le vetture di Maranello, infatti, portano come simbolo il Cavallino Rampante, che Enzo Ferrari, proprio 90 anni fa usò per la prima volta sulle vetture della Scuderia in occasione della 24 Ore di Spa. Lo storico simbolo campeggiava sul biplano SPAD S.XIII di Francesco Baracca che la madre dell’aviatore regalò, come porta fortuna, allo stesso Ferrari. Ed è stato proprio un esemplare di SPAD S.XIII ad aprire la parata di questo pomeriggio.