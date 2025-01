Dakar 2025, 11a tappa: Schareina accorcia su Sanders, controsorpasso Alrajhi nelle auto

MOTO

Le moto effettuano una partenza tardiva per la forte nebbia che si era abbattuta su Shubaytah e, proprio per questo motivo, vivono un percorso estremamente ridotto: solo 152km di prova speciale in una penultima frazione da 384km complessivi, interamente percorsi all'interno dell'Empty Quarter, il temutissimo deserto saudita dalla sabbia finissima e dalle distese sconfinate. Inizialmente Sanders sembra in grado di centrare la sua sesta sinfonia in questa Dakar, ma col passare dei minuti è chiaro che questa tappa avrà un altro padrone. Tosha Schareina (Honda) demolisce la concorrenza km dopo km e si prende autorevolmente la sua prima vittoria di tappa nell'edizione 2025, che fa il paio con quel successo ottenuto l'anno scorso. Il portacolori Hrc vince col tempo di 2h12'04 e un margine ridotto su Luciano Benavides (Ktm) e Adrien van Beveren (Honda), che chiudono rispettivamente a 33" e 57". Più indietro Brabec (+3'48") e Cornejo (+6'02"), mentre Sanders è solo sesto: ritardo di 7'31" per il leader nelle moto, coi piloti Rally2 Doveze e Mulec a precedere nella top-10 due veterani come Svitko (+12'10") e Howes (+12'44").