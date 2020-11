Cressoni, l'esperienza in pista al servizio dei simulatori

MC World Racing Simulator

di

SIMONE REDAELLI

Matteo Cressoni ha 20 anni di esperienza in pista e ora, senza abbandonare le corse reali, si è gettato a capofitto nel mondo dei simulatori e del virtuale. Una bella sfida nata tre anni fa, ancora prima del lockdown che ha fatto spopolare gli Esports, da un'esigenza: quella di allenarsi e offrire uno strumento ai piloti meno esperti per migliorare più velocemente. Meno test in macchina, ma più mirati e tante ore al simulatore per conoscere piste e i comportamenti della vettura, molto vicini alla realtà. Con la sua MC World Racing Simulator, infatti, offre a Pro e Gentleman uno strumento utilissimo. Cressoni, pista e... simulatori

























































Due i simulatori: uno dinamico e uno statico. Belli pure da vedere con molti dettagli in carbonio. Noi abbiamo provato quello dinamico che gira su Assetto Corsa e simula tutte le ondulazioni del tracciato e i movimenti della Ferrari 488 GT3 che Cressoni guida per davvero in pista. Reale, divertente e... provante fisicamente. Un'esperienza completa e davvero utile: sia per i pro che anche solo per divertimento. E presto altre novità con la MCW Racing Esports, un team dedicato per nuove sfide online contro gli utenti di tutto il mondo. Al volante, da casa vostra.