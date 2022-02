Aquabike: Olbia fa scuola e il suo format verrà esportato ad Ibiza

NUOVO APPUNTAMENTO

Appuntamento a metà maggio per la prima tappa del Mondiale

L'Aquabike sbarca a Ibiza. L'isola delle Baleari ospiterà la prima tappa della Campionato Mondiale, il Grand Prix of Spain che si svolgerà nel porto di Sant Antonio il prossimo 13-15 Maggio.Era da qualche tempo che “rumors” indicavano l’isola della Baleari come futura sede di una gara di Aquabike e più precisamente da quando in Settembre, dopo la tappa di Olbia, i vertici di H2O Racing, società organizzatrice del Mondiale, erano stati convocati a Ibiza dalle autorità locali.

Il grande successo e la perfetta organizzazione del Regione Sardegna - Grand Prix of Italy e le immagini di gara trasmesse dalle TV di tutto il mondo avevano infatti suscitato la curiosità e l’interesse della Federazione Spagnola e degli organizzatori che hanno quindi pensato di ispirarsi al “format“ di Olbia e di replicarlo a Ibiza.Il progetto si è concretizzato rapidamente anche grazie al fatto che l’ attuale campione del mondo di Aquabike nella categoria Ski GP1 è il pilota spagnolo di Barcellona Nacho Armillas che potrà essere così il perfetto ambasciatore del Gran Premio.

Alla conferenza stampa di, cui hanno preso parte organizzatori e autorità, l’assessore allo sport Salvador Losa ha rimarcato come Il Grand Prix of Spain servirà a posizionare la località come uno dei luoghi migliori al mondo per ospitare grandi eventi mentre il Presidente della Real Federation Española de Motonautica ha annunciato che intende fare di Ibiza una tappa fissa del Campionato di Aquabike tanto che il giorno di chiusura della gara verrà annunciata la data del Gran Premio 2023 !

“Siamo veramente felici di riportare l’Aquabike ad Ibiza dopo 8 anni, da quando nel settembre 2014 si svolse proprio qui il Grand Prix of Spain - ha detto Casimiro di San Germano, Presidente di H2O Racing - e sono sicuro che, così come lo è stata l’edizione precedente, anche questa sarà un grande successo amplificato dal fatto di avere il Campione del Mondo in carica a difendere il titolo in casa e davanti al suo pubblico.

È anche motivo di grande soddisfazione per tutti noi il fatto che una delle nostre gare precedenti, in questo caso Olbia, possa essere di ispirazione per altre gare future". Il Grand Prix of Spain vedrà sfidarsi piloti provenienti da ogni parte delle mondo nelle categorie Runabout GP1, Ski Division GP 1, Ski Ladies GP1 e Freestyle.

Appuntamento ad Ibiza a maggio!