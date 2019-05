Alonso, primo schianto a Indianapolis

16/05/2019

Incidente per Fernando Alonso a Indianapolis in vista della 500 Miglia. Lo spagnolo ha toccato per la prima volta in carriera i celebri muri nel corso delle prove libere 2: nessuna conseguenza fisica, ma demolita la sua Dallara-Chevrolet numero 66. Nando è finito largo in curva 3 e ha sbattuto contro le barriere esterne causando una brutta carambola.