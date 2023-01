Alfa Romeo, un 2022 da record: migliore crescita di volumi tra i brand premium

i risultati

Grande impatto della Tonale nelle vendite del Biscione. Nel 2023 aprono le vendite del restlying di Giulia e Stelvio

© alfaromeo.it Alfa Romeo registra un 2022 straordinario sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, con un trend in crescita su tutti i principali indicatori. A partire dalle vendite: l’ultimo trimestre dell’anno si chiude con l’1,4% di quota di mercato, la migliore degli ultimi 3 anni, consentendo al Biscione di essere il brand premium che cresce di più anno su anno, con oltre 3.000 immatricolazioni in più ossia il +27% rispetto al 2021. Forte di questi traguardi, Alfa Romeo è pronto ad affrontare il 2023 con l’intera gamma di Tonale accanto a quella del restyling di Giulia e Stelvio. Dalla sua parte anche standard qualitativi elevatissimi, sia come prodotto sia come esperienza d’acquisto premium, inclusi i servizi post-vendita.

ALFA ROMEO TONALE

Stampa internazionale, addetti a lavori e pubblico hanno promosso Tonale, che in Italia si è aggiudicato due prestigiosi premi: “Auto Europa 2023”, assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati; e il titolo di “Auto Più Bella del Web“, promosso da Infomotori.com, che succede ad Alfa Romeo Spider (2007), Giulia (2016) e Stelvio (2017).

Con la nuova Plug-In Hybrid Q4, da gennaio si è completata la gamma del C-SUV: oltre 80 km in ciclo cittadino, 600 km totali di autonomia, emissioni ridotte fino a 26g/km. Una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà a diventare un brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrifica.

© alfaromeo.it

ALFA ROMEO GIULIA E STELIVO RESTYLING

Al fianco di Tonale, Giulia e Stelvio continuano a riscuotere grande apprezzamento sia del grande pubblico che del settore B2B. In particolare, Stelvio si conferma per il quarto anno consecutivo leader del segmento D-SUV, con una quota di mercato al 16,2%, che sfiora il 20% nel comparto premium ed in ulteriore crescita rispetto al 2021, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.

A febbraio arriva il restyling col nuovo frontale con fari Full-LED Adaptive Matrix, che crea un forte family feeling con Tonale, e il nuovo quadro strumenti completamente digitale.