Aci Rally Monza, la prima volta di Morbidelli : "Una figata"

MONDIALE WRC

Il Mondiale Wrc si è chiuso con l'Aci Rally di Monza, che ha consacrato campione per la settima volta la leggenda francese Sebastien Ogier. In Brianza, però, c'era anche Franco Morbidelli, passato per una volta dalle due alle quattro ruote. Il neo vice campione della MotoGP era in gara con una Hyundai i20 R5 numero 66 del Rally Team Italia sponsorizzata WITHU Motorsport, affiancato dal navigatore Simone Scattolin.

Alla fine "Morbido" non se l'è cavata affatto male contro i mostri sacri del rally e se non avesse preso oltre 30' di penalità a causa della rottura del braccetto di una sospensione, avrebbe sicuramente fatto molto meglio del 61° posto assoluto finale.

Vedi anche Altri motori Wrc: Ogier vince a Monza ed è campione per la settima volta "E' stata una figata - le sue parole - . Una volta finita la gara mi sono potuto davvero godere le emozioni. Per me è stata un'esperienza bellissima, ma al tempo stesso durissima perché le condizioni erano davvero al limite. Sono partito piano, cercando di progredire un passo alla volta e portare a casa la macchina sana e salva. Sono un motociclista, ma in questa occasione mi sono sentito un rallista. Mentalmente è molto più stressante, tanto che l'errore lo paghi più che correre in moto. Mi piacerebbe tornare, ma con un pizzico di preparazione in più".

Tra gli ospiti d'eccezione el box del team di Morbidelli si è visto anche Adriano Galliani, che sta riportando il Monza ai vertici del calcio italiano e non ha voluto mancare a questo imperdibile appuntamento.