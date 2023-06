24 Ore Le Mans, Elkann: "Orgogliosi della pole Ferrari, felici per i tifosi"

24 ORE LE MANS

Sorrisi e soddisfazione in casa Ferrari dopo l'ottimo risultato di Antonio Fuoco che ha conquistato la Hyperpole a Le Mans

La 24 Ore di Le Mans sorride alla Ferrari che con Antonio Fuoco ha conquistato la Hyperpole. Una prestazione super per la 499P numero 50 che ha riempito d'orgoglio la scuderia di Maranello, col presidente John Elkann che si è detto soddisfatto: "C'è grande orgoglio e soddisfazione nel tornare a competere nella classe regina nella 24 Ore di Le Mans, nell'edizione del centenario, 50 anni dopo la nostra ultima gara in questa categoria".

"Torniamo con una vettura, la 499P, che riprende i colori della nostra tradizione - dice Elkann in una dichiarazione diffusa dalla Ferrari - e che porta avanti la nostra ricerca tecnologica per le auto di domani sul terreno più sfidante delle gare di endurance".

Per il presidente, che accoglie il risultato della Hyperpole nella 24 Ore di Le Mans col sorriso, anche la soddisfazione per l'appoggio dei tifosi: "Siamo felici di vedere come i nostri tifosi ci sostengano con affetto e passione in questo nuovo progetto che ha avuto un avvio positivo con la pole position ottenuta al debutto a Sebring".